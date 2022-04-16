113 одиниць вибухонебезпечних предметів виявлено минулої доби на Сумщині За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 113 одиниць вибухонебезпечних предметів, з яких 105 знищили

19 січня під час відпрацювання території Конотопського, Охтирського, Роменського, Сумського районів та міст Суми і Тростянець піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування було виявлено 113 одиниць вибухонебезпечних предметів, з яких 105 було знищено. Серед них артилерійські снаряди, протитанкові авіаційні бомби, постріли для переносних протитанкових ракетних комплексів та ручні гранати.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам, що при виявленні боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, необхідно відійти на безпечну відстань не менше 100 метрів та повідомити екстрені служби за номерами 101, 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області