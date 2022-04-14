Вісім лікарень області отримали гуманітарний вантаж від партнерів з України та зарубіжжя Понад вісім тонн гуманітарного вантажу, в основному медичного призначення, прибуло до Сум від жителів німецької Баварії.

До ланцюжка доставки долучилися кременчужани, БО «Благодійний Фонд «Гуманітарний хаб «Житомир» та депутати обласної ради. Товари для дітей і дорослих, засоби гігієни, дитяче харчування, продукти харчування тривалого зберігання, олія, ковдри, підгузки та найголовніше – медичне обладнання, привезли до обласної ради профспілок. Звідти частину гуманітарного вантажу розподілили по обласним лікарняним закладам, розташованим у Сумах, а частина поїхала до Охтирки та Білопілля.

Медобладнання, ліки й препарати отримали Сумська обласна дитяча клінічна лікарня, геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З. Й. Красовицького, Сумський обласний онкологічний диспансер, Сумський обласний клінічний перинатальний центр, Сумський обласний діагностичний центр, Охтирська та Білопільська центральні районні лікарні.

Між ними розподілено рентген, аксесуари до нього та проявник, ШВЛ-апарати, коробки тиску, гіпсові пили, стерилізатори, гіпсові пов’язки, голки, ізоляційні стрічки, ультразвуковий апарат зі столом, ультразвуковий папір, носилки, операційний стіл, катетери підвісні, лікувальні столи, захисні костюми, операційна лампа, кисневий резервуар, одноразові рукавички, шприці, антибіотики, наркозні препарати тощо.

Сумська облрада