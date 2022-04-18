У Сумах сталася стрілянина у під’їзді багатоповерхівки До поліції надійшло повідомлення про стрільбу в одному з під’їздів обласного центру. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт, у ході якого 60-річний чоловік, не втримавши агресії вхопився за автомат та здійснив постріл у під'їзді свого будинку. Внаслідок чого 44-річний опонент отримав травму.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили у зловмисника автомат АК-74, три магазини до нього, 88 набоїв калібру 5,45 мм та багнет – ніж.

Наразі 60-річний сумчанин затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини