На Конотопщині вогнеборці врятували 2 гаражі та альтанку 17 квітня о 20:19 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу лазні в приватному домогосподарстві в с. Чорноплатове, Конотопського району.

На гасіння, подолавши відстань близько 30 км, прибуло відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру.

Як було встановлено, вогонь охопив споруду по всій площі. Ускладнювало ситуацію те, що лазня була дерев’яна. О 21:30 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню полум’я на розташовані поруч два гаражі та альтанку. Щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. О 00:10 пожежу ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.