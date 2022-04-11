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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41325

У Сумах відміни комунальних платежів не буде

Сумчан закликають сплачувати за комунальні послуги.

Для надання підприємствами та організаціями комунальних послуг, мешканців міста просять по можливості сплачувати рахунки.

«Закликаю сумчан сплачувати по можливості за комунальні послуги, – звернувся до містян міський голова Олександр ЛИСЕНКО. – Друзі, у кого є така можливість, будь ласка, сплачуйте надавачам житлово-комунальних послуг. З першого дня війни завдяки їм у наших оселях були тепло, вода, світло, газ. Але сплата за послуги, які надають комунальні підприємства, нині становить 40%, а то й менше. А з таким рівнем вже за місяць матимемо серйозні проблеми в їхній роботі».

Перш за все це стосується розрахунків за пальне та виплати заробітної плати працівникам галузі. Звісно, що своє плече у цей період підставляв і бюджет територіальної громади, але його наповнення – лише близько 22%.

Разом із тим, посадовці обраховують, якою нині може бути фінансова підтримка з бюджету, зокрема, на оплату пально-мастильних матеріалів та можливості виплатити заробітну плату. Відповідне доручення міського голови отримав директор департаменту інфраструктури міста Олександр ЖУРБА.

За його словами, вже є домовленість із однієї із заправних станцій щодо надання пального спеціальним автомобілям комунальних служб з подальшою оплатою. Очікують у Сумах і справедливого розподілу допомоги з Державного бюджету на відновлення інфраструктури громади, які направлені на Сумську область (250 млн грн). Вже відбулися консультації з Мінрегіонбудом щодо уточнення механізму використання таких коштів органами місцевого самоврядування.

Триває також генеральне прибирання обласного центру до Великодніх свят.

Крім того, майстри КП «Шляхрембуд» вже розпочинатимуть частковий ремонт сумських доріг. На жаль, поки в межах наявного фінансування.

СМР

Экономика
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