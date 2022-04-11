Сумські бібліотеки подовжують час своєї роботи Відсьогодні бібліотеки Сумської міської Центральної бібліотечної системи, враховуючи потребу читачів, збільшують час своєї роботи.

Нагадаємо, свої двері сумські книгозбірні відчинили для відвідувачів ще 4 квітня.

«Бібліотекарі впевнено тримають культурний рубіж нашого міста, і ми робимо ще крок до повноцінного функціювання бібліотечної інфраструктури, – розповіла директор ЦБС Юлія ЗАГОВОРА. – Місто пристосовується до нових реалій з урахуванням тих небезпек, які все ще існують, тому ми почали працювати лише в режимі видачі-здачі книжок, решта функцій поки недоступна. Водночас, бібліотечний сервіс частково пішов у онлайн: на сайтах та сторінках закладів поширюється необхідна для містян інформація».

За два тижні роботи послугами бібліотек скористалися майже 4300 мешканців громади. Кожний із них, прийшовши до бібліотеки, дякував за те, що вони відкрилися. Адже книги – це рятунок від тривоги, тому перечікуючи сирену в укриттях, все частіше стали брати із собою книги. Таким чином відволікаються від сумних думок та переживань.

«Бібліотекарі міста впевнено продовжують свою роботу і тому ми вирішили збільшити час роботи наших філій, – зауважила Юлія Заговора. – Разом з тим, у роботі книгозбірень можуть бути зміни, враховуючи оперативну ситуацію. Про відновлення інших наших послуг повідомимо додатково».

Графік роботи бібліотек