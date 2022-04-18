Міський бюджет Сум вже зазнає суттєвих втрат – наслідки воєнного стану Через активні військові дії та податкові пільги, запроваджені в Україні на час війни, різко зменшилися надходження до бюджету Сумської територіальної громади, вони становлять 22,8% до річного плану.

Щоб нині підтримати українців та український бізнес, держава зробила кілька кроків до нової податкової моделі, що означені як законодавчо підтверджені податкові послаблення.

Якщо в березні до казни територіальної громади надійшло 150,8 млн гривень, то це фактично результат відпрацьованих 23 днів лютого, до початку повномасштабного вторгнення, - пояснює директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Світлана ЛИПОВА.

За 10 днів квітня надійшло 37,1 млн гривень – наслідок запроваджених на державному рівні податкових пільг в умовах війни та суттєвого зниження економічної активності місцевих підприємств усіх форм власності.

На зрізі змін податкового законодавства ситуація із недоїмкою з обов’язкових платежів у міській територіальній громаді наступна. Найбільші втрати, 173 млн гривень, - через повне анулювання земельного податку і оренди земельних ділянок комунальної та державної власності. Пільга діє з 1 березня і до 31 грудня того року, в якому буде скасовано воєнний стан. Скасування сплати єдиного податку для ФОПів першої та другої груп та зменшення до 2% ставки податку для ФОП третьої групи (з доходом, що не перевищує 10 мільярдів гривень), позначилося недоотриманням 118 мільйонів. Ще 48 млн гривень коштуватиме бюджету нашої громади 0% акцизу на пальне.

До таких податкових послаблень додаються ще: акциз на тютюнові вироби, податок на нерухоме майно, екологічний податок.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО зауважив на необхідності перегляду підходів щодо розподілу коштів бюджету міської територіальної громади.

СМР