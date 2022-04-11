Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:07410

Важливо: виїзд з України – за закордонним паспортом

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які тікають від війни.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі Українській правді: "Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено.

Водночас у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку".

Деталі: Демченко пояснив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Крім того, речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив покладатися на документ для виїзду за кордон.

Вже були випадки висадки пасажирів на кордоні через відсутність закордонного паспорту.

Общество Державний кордон Закордонний паспорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Охтирщині поліцейські офіцери громади оперативно повернули власнику викрадену бензопилу
Сегодня 16:11
У Сумах мотоцикліст в’їхав у стовп
Сегодня 15:52
У Сумах сталася стрілянина у під’їзді багатоповерхівки
Сегодня 15:48
На Конотопщині вогнеборці врятували 2 гаражі та альтанку
Сегодня 15:44
У Сумах відміни комунальних платежів не буде
Сегодня 15:41
За минулу добу на Сумщині виявлено 3 вибухонебезпечних предмети, з яких 1 знищено
Сегодня 15:31
На Сумщині на Великодні свята можливі провокації ворога
Сегодня 14:50
На Сумщині рятувальники двічі допомагали в буксируванні карет «швидкої»
Сегодня 14:47
Сумські бібліотеки подовжують час своєї роботи
Сегодня 14:11
Поліція Сумщини інформує: особа, яка добровільна здала зброю, не підлягає кримінальній відповідальності
Сегодня 13:30
Сумські хокеїстки стали п’ятими в Італії
Сегодня 13:10
Розпочався заключний день віртуального Фестиваль СХІД-РОК
Сегодня 12:47
view counter

Статьи

Удень – пік хліб, а ввечері збирав тіла загиблих: історія волонтера із Тростянця
Сегодня 11:47
Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці
Вчера 21:26
Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ
16.04.2022 18:25
Мер міста-героя Охтирки закликає садити квіти, щоб відволікти від війни і думати про завтра, яке обов’язково буде
16.04.2022 15:39
Мер Лебедина розповів про оборону міста від рашистів
16.04.2022 15:29
Мінсоцполітики спільно з ООН запровадять програми допомоги постраждалим від війни
16.04.2022 11:04
Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
14.04.2022 13:00
Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
13.04.2022 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
12.04.2022 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
12.04.2022 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.