Роспропаганда планує запустити ще один діпфейк з Зеленським Росіяни планують запустити новий діпфейк з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито негативно висловлюється щодо українських міст, зокрема Маріуполя.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“За наявною в Центру стратегічних комунікацій інформацією, найближчим часом ворог готується запустити діпфейк з президентом Володимиром Зеленським. У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що лідер країни висловить своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя”, — ідеться в дописі.

Зазначимо, що діпфейк — це технологія штучно створених відео, згенерованих за допомогою алгоритмів машинного навчання. Для цього обличчя однієї людини переносять на відео з іншою.

“Для цього збираються сотні годин відео з потрібною особою. А далі починають роботу нейромережі, які й генерують потрібне зображення”, — зазначили в пресцентрі.

Як відомо, 16 березня росіяни вже оприлюднили діпфейк Зеленського, який нібито закликав українців припинити боротьбу з рф.

“Будьте пильні — довіряйте інформації лише з перевірених джерел!” — закликали в Центрі стратегічних комунікацій.