В Охтирці поховали 26 військових, які загинули на п'ятий день війни В Охтирці 16 квітня попрощалися з 26 військовими, які загинули 28 лютого в результаті скидання на місто російською авіацією близько 6 вакуумних бомб. Через авіанальоти та обстріли Охтирки загинули більше сотні містян: як військових, так і цивільних.

До тіл і решток загиблих довгий час важко було дістатися через суцільні завали, говорить організатор поховань Олег Погорєлов. Спочатку дістали і поховали дев’ятеро бійців місцевої військової частини, що обороняла місто. Згодом, те, що лишилося ще від 26-ти людей, пише Суспільне.

"Ось це – котельня Охтирської центральної районної лікарні. На момент бомбардування нашої частини, дуже багато було загиблих наших воїнів і в морзі не вистачало місця і на цій території все було укладено трупами і рештками", – каже Олег Погорєлов, організатор поховань.

За його словами, російськими бомбами були знищені не тільки будівлі військової частини, а й місцева ТЕЦ, житлові будинки мікрорайону "Дачний". Сила вибухів була такої сили, що від тіл майже нічого не лишилося.

"Треба було ховати полеглих воїнів, які загинули в частині, впізнаних, це просто жахливі кадри. Ми взяли тільки зразки ДНК і далі будемо брати зразки у родичів і невідомі під номерами будуть знаходити родичів своїх", – говорить Олег Погорєлов.

Урочисту панахиду за загиблими на Центральному кладовищі міста відслужили 16 квітня священники п’яти православних храмів Охтирки. Останню шану побратимам бійці віддали, за традицією, воєнним салютом. До встановлення імені кожного за результатами експертизи ДНК, всіх поховали, як невпізнаних солдатів на місці майбутньої Алеї Слави перед цвинтарем.

"На сьогодні ми поховали 26 чоловік, 26 героїв, тих, яких знайшли під завалами. На жаль, ми знаємо їхні імена, але не знаємо кожен із них в якій могилі. Далі потрібно дбати про те, щоб цей злочин ніколи не був забутий. Щоб за цей злочин кожен злочинець, кожне його покоління відповідало. Відповідало і розуміло, що Москва – це столиця вбивць, – сказав міський голова Охтирки Павло Кузьменко", – сказав Павло Кузьменко.