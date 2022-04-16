Працівники поліції припинили незаконний видобуток піску Слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який незаконно видобув близько 90 тонн піску.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник без відповідних документів, за допомогою спеціальної техніки, незаконно видобував пісок поблизу села Лисогубівка Попівської територіальної громади.

Під час проведення обшуку на території підприємства, правоохоронці виявили та вилучили 89, 360 тон незаконно видобутого піску та машинну техніку.

Своїми діями зловмисник завдав збитків державі на суму понад 40 тисяч гривень.

Слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 «Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини