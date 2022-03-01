Охтирка і Тростянець шукають людям роботу Охтирка і Тростянець стали не тільки епіцентром бойових дій на Сумщині, а й зазнали нелюдського насилля над мирними жителями. Зруйновані будівлі, понівечені людські долі.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, одразу після звільнення від рашистів служба зайнятості активно включилася до відновлення своєї діяльності. Хоча побачене в цих містах жахає. Скажімо, Тростянець 31 добу перебував у блокаді. У Будинку праці (центр зайнятості) облаштувалися окупанти, після звільнення залишивши після себе нелюдські ознаки мародерства та безладу. Важко було на все це дивитися співробітникам служби зайнятості, але колектив Тростянецької районної філії вже 7 квітня активно долучився до виконання своїх обов’язків і надає послуги як безробітним, так і роботодавцям. У квітні працевлаштовані 8 осіб, а роботодавці подали 12 вакансій, зареєстровано 2 безробітних.

Приступила до виконання своїх обов’язків і Охтирська міськрайонна філія. На сьогодні маємо 30 працевлаштованих, 18 вакансій від роботодавців та 3 зареєстрованих безробітних. Тож життя продовжується. Все буде Україна!