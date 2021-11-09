Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву.

Вже сьогодні надійшли перехоплення телефонних розмов окупантів, що має СБУ.

В перехопленні йдеться, що рф сама обстріляла с. клімово у брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

https://t.me/SBUkr/4119.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька «терактів», у вчиненні яких керівництво рф звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, зокрема:

- пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13.04 стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території;

- фсб рф повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Через втрату крейсера «москва», що ніяк не хотіли втрачати росіяни, у них з'явилася нав'язлива ідея помститися «нацистам» із більшою люттю, бо до цього вони «несли мир».

Тому 15.04 міністерство оборони рф офіційно заявило, що нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України.

Оскільки протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, просимо громадян використовувати укриття в разі повітряної тривоги.