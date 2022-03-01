У Сумах припинено незаконну торгівлю алкоголем в одному із магазинів Попри заборону продажу алкогольних напоїв під час воєнного стану, правоохоронці продовжують виявляти факти незаконної реалізації спиртного. Порушників притягують до адміністративної відповідальності, а товар вилучають.

Під час проведення відпрацювання дільничні офіцери Сумського районного управління поліції зафіксували підпільний продаж алкоголю в одному із магазинів обласного центру. Працівниця крамниці, знехтувавши встановленими обмеженнями, торгувала горілчаними виробами. Правоохоронці припинили незаконний продаж та вилучили майже 210 літрів пива і 180 літрів горілки на загальну суму близько 50 000 гривень. На продавчиню поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності».