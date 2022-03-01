На Сумщині оперативно знайшли трьох зниклих неповнолітніх дітей Двоє братів та сусідська дівчинка не повернулись додому після прогулянки. Працівники поліції спільно з місцевими жителями за декілька годин знайшли дітей у покинутій будівлі.

Учора увечері до поліції звернулася мешканка села Вири. Жінка розповіла, що після прогулянки не повернулися додому хлопці віком 11 та 17 років та сусідська 11-річна дівчинка.

Після отримання повідомлення, поліцейські відділення поліції № 1 (м. Білопілля) та місцеві жителі села невідкладно розпочали пошуки дітей.

Правоохоронці опитали друзів і знайомих розшукуваних, перевірили прилеглі території та оглянули покинуті будівлі.

Завдяки злагодженій роботі поліцейських і місцевих жителів невдовзі дітей було знайдено в одній з покинутих будівель лікарні на околиці села. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.