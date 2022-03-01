На Сумщині оперативно знайшли трьох зниклих неповнолітніх дітей

Учора увечері до поліції звернулася мешканка села Вири. Жінка розповіла, що після прогулянки не повернулися додому хлопці віком 11 та 17 років та сусідська 11-річна дівчинка.
Після отримання повідомлення, поліцейські відділення поліції № 1 (м. Білопілля) та місцеві жителі села невідкладно розпочали пошуки дітей.
Правоохоронці опитали друзів і знайомих розшукуваних, перевірили прилеглі території та оглянули покинуті будівлі.
Завдяки злагодженій роботі поліцейських і місцевих жителів невдовзі дітей було знайдено в одній з покинутих будівель лікарні на околиці села. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.