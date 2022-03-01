Окупанти з території РФ продовжують обстрілювати Сумщину та нищити будинки мирних жителів - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, попри те, що в Сумській області відсутні ворожі війська, вони продовжують обстрілювати українські населені пункти з території російської федерації. Так 14 квітня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки населених пунктів Велика Писарівка та Попівка Охтирського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки мирних жителів, загиблих чи поранених немає.

Досудове розслідування у провадженнях проводиться слідчими Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.