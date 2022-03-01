За парєбрікам: на Бєлгородщині російський військовий відкрив стрілянину по товаришам по службі: одного вбив Бєлгородській області російський військовий відкрив вогонь з табельного пістолета по товаришам по службі.

В результаті одна людина загинула, ще одна – поранена. Про це повідомили місцеве видання Fonar.tv та телеграм-канал ASTRA.

За інформацією видань, підозрюваний – 42-річний старший прапорщик, під час інциденту був п'яний. 21-річного єфрейтора було поранено, ще одного 24-річного єфрейтора – вбито на місці. Про затримання того, хто відкрив стрілянину, не повідомлялося.

Бєлгородська область – один із головних напрямів, звідки російські війська вторглися на територію України. Наразі там дислокуються десятки підрозділів російської армії. Стверджується, що підозрюваний служить у 423-му гвардійському мотострілецькому полку, що входить до Кантемирівської дивізії, зазвичай розквартированному в підмосковному Наро-Фомінську.

Російська армія та інші офіційні джерела ситуацію не коментували.

Це ще квіточки, адже серед розквартированих так званих військових багато мародерів, насильників-педофілів, які тимчасово повернулись зі спецоперації в Україні по викраденню побутової техніки, жіночих трусів та вбивству мирних жителів.