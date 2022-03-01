На війні з рашистами загинув 21-річний кролевчанин Героїчно захищаючи Україну , отримавши тяжке поранення під містом Ніжин, після тривалого лікування обірвалося життя кролевчанина, Героя нашого часу Кулика Віталія Романовича, 30.10. 2000 року народження.

Він проходив військову службу за контрактом в/ч А 1376 в артилерійському взводі. Слава і вічна шана Герою, який поклав своє життя за мир в Україні і наше майбутнє. Висловлюємо співчуття рідним та близьким нашого захисника. Кролевецька міська рада