У Конотопі підняли з 12-метрового колодязя літню жінку 14 квітня о 10:38 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про необхідність надання допомоги в м. Конотоп.

Телефонували жителі вул. Космонавтів, які побачили літню жінку, яка стояла майже у крижаній воді на дні колодязя, глибиною близько 12 м.

На місце виклику прибуло відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Один із рятувальників спустився на мотузці до жінки та обв’язав її спорядженням. Після чого інші працівники Служби порятунку разом з місцевими жителями підняли постраждалу, 1936 р.н. на поверхню. Її поклали на ноші, жінку, яка сильно змерзла лікарі огорнули в термоковдру та каретою «швидкої» доправили до медичного закладу.



Головне управління ДСНС України у Сумській області