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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:35235

За парєбрікам: слідчий комітет відкрив справу по авіаударам по брянському селищу

Обстріл брянського селища Климово був серією авіаударів, повідомили у Слідчому комітеті.

За офіційною інформацією відомства, «військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися у повітряний простір Росії» (виникає питання – а на підставі якого закону російські військові вторглися в Україну? – Ред.). Два бойові гелікоптери «рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, зробили не менше шести авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Брянської області».

Як уточнили в СК, у результаті було пошкоджено шість будинків, поранено семеро людей.

Порушено кримінальну справу, триває слідство.

Що цікаво, учора Голова Слідчого комітету доручив розслідувати факт підготовки ЗСУ атаки на прикордонні області Росії. Про це 13 квітня повідомляла прес-служба СК.

Згідно з відомостями, що є у розпорядженні правоохоронних органів Республіки Білорусь, українські силові відомства готувалися до завдання удару по областях Росії, які мають спільні кордони з Україною.

Глава відомства доручив підлеглим у взаємодії із колегами зі Слідчого комітету Республіки Білорусь у дати юридичну оцінку зазначеному факту, встановити всіх причетних до цього осіб з метою вирішення питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Совпадєніє?

У генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що російська влада, завдаючи ударів по своїм же громадянам, буде намагатися провести мобілізацію населення на війну проти України.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед 7 поранених 2-річний хлопчик.

Рашисти путіна готові вже стріляти у власних дітей заради його хворобливих цілей.

Довідка: селище Климово знаходиться у 10 км від північним кордоном України з боку Чернігівщини.

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