У Сумах збирають дитячі книжки для сумчан-переселенців До працівників Сумської міської бібліотечної системи звернулася пані Ніна, мешканка міста Суми, яка зараз займається волонтерством в Польщі.

Вона чергує в дитячій кімнаті з дітками-переселенцями з України і розповіла про потребу у дитячій літературі, яку постійно запитує малеча.

«Наші бібліотекарі та читачі з радістю долучилися до акції зі збору дитячих книг українською мовою, - розповіла директор міської книгозбірні Юлія ЗАГОВОРА. – Зібрали майже сотню примірників видань на різні смаки та уподобання. Перші книги дітям у Польщу ми відправили вже 13 квітня».

Але на цьому сумчани не зупинятимуться і продовжать збір цікавих та таких необхідних юним українцям видань.

Долучитися до акції можна у кожній з філій Центральної міської бібліотечної системи ім. Шевченка.

СМР