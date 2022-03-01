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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:31263

Для фіксації воєнних злочинів у Сумській області спрямували всі сили слідства Нацполіції

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис МОНАСТИРСЬКИЙ.

Очільник МВС розповів про роль правоохоронних органів у фіксації масштабних воєнних злочинів та поінформував, коли будуть перші цифри щодо жертв у цих областях.

«Кожен факт сьогодні фіксується. Роль та місія правоохоронних органів – фіксувати масштабні злочини та їхні наслідки. Тому ми сьогодні, зокрема, у Київську, Чернігівську, Сумську області направили всі сили слідства Нацполіції», – зазначив Міністр.

Денис Монастирський також повідомив, що правоохоронці працюють вдень і вночі для того, щоб встигнути оглянути місця подій, зафіксувати, звідки і яким чином прилетіли снаряди. Це необхідно для відновлення максимально повної картини злочинів.

Міністр зазначив, що ці докази будуть надані у суди України, а також у міжнародні інституції, такі як Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини та суд Організації Об'єднаних Націй.

«Усі ці інституції сьогодні вже працюють з українськими правоохоронними органами. Туди подано сотні фактів та доказів злочинів російського режиму ще з 2014 року. І нові факти вже передаються цим інституціям», - поінформував він. Щодо кількості жертв серед мирних жителів Денис Монастирський зазначив, що протягом двох тижнів буде озвучена цифра стосовно кожного населеного пункту та загалом у Київській області.

«Зараз я не називатиму конкретних цифр. Ці цифри змінюються щодня. Але ми надамо необхідну інформацію суспільству», – запевнив Міністр.

Наразі чимало територій залишаються замінованими, це ускладнює слідчі дії.

«Сьогодні насамперед відбувається розмінування підходів до населених пунктів. Лісосмуги навколо міст залишаються поки що у небезпечному стані. А за інформацією, яка надходить до правоохоронців, там теж перебувають люди, які були розстріляні чи загинули під час обстрілу», – пояснив Міністр.

За матеріалами Урядового порталу

 
 
 
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