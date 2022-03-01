Відбувся шаховий турнір "Сумщина No War" Турнір з шахів під назвою "Сумщина No War" відбувся 13 квітня. Проходив він онлайн на платформі lichess.org.

На турнір зареєструвались 101 учасник від 8 років з міст: Суми, Ямпіль Дружба, Охтирка, Глухів, Краснопілля, Конотоп, Липова Долина, Глинськ, Ніжин, Маріуполь, Біла Церкви, Дніпро, Київ, Нікополь, Боярка. Участь у турнірі також взяли шахісти зі Словаччини, Португалії та Іспанії, пише Суспільне.

Змагання проходили за швейцарською системою у 5 турів. Контроль часу на партію – 10 хвилин, плюс 2 секунди за хід. Перемогу у підсумку (з 5 очками) святкував Володимир Михальський, з 4 очками на другому місці завершив турнір Владислав Туник, на третьому — Ігор Бабій з Дніпра. Кращими з шахістів Сумщини стали: Михайло Хочинов з Ямполя та Ярослав Кельбас з Глухова, які посіли, відповідно, п’яте та шосте місця.

"Головна мета – це об’єднати Сумщину, об’єднати Україну. Здається, нам це вдалося", — говорить організаторка турніру Світлана Кельбас.