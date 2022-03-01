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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03228

На Сумщині поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу з продажу наркотиків

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції ліквідували інтернет-магазин через який здійснювався збут психотропних речовин безконтактним шляхом на території обласного центру.

В ході проведення заходів щодо протидії наркозлочинності працівники поліції встановили 25-річного чоловіка, який налагодив схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через телеграм-канал на території міста Суми.

Так, вчора під час особистого огляду в нього поліцейські виявили та вилучили пакунок з психотропною речовиною, зовні схожою на амфетамін, вагою близько 150 грамів, які він планував збути наркозалежним особам.

Вилучене направлено на експертизу для проведення експертного дослідження.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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