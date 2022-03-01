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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:01174

У квітні Сумигаз Збут відновлює доставку друкованих рахунків за спожитий газ

ТОВ "Сумигаз Збут" відновлює покриття друкованими рахунками, хоч і частково. На жаль, проблема з друком та логістикою у частині населених пунктів, де відбувалися військові дії, залишається актуальною.

Так, у квітні друковані рахунки за газ отримають клієнти:

  • м. Суми та району (смт Краснопілля, м. Білопілля, м. Лебедин);

  • м. Конотоп та району (м.Кролевець, м.Путивль);

  • м. Ромни та Роменського району (смт Липова Долина, смт Недригайлів та села громад);

  • м. Шостка та району (м. Глухів, смт Свеса, смт Вороніж, смт Ямпіль, смт Середина-Буда та села громад).

Не буде здійснено доставку паперових рахунків:
Охтирський район повністю (м. Охтирка, м. Тростянець, смт. Велика Писарівка та села громад);
частина сіл Конотопського району;
Буринь та Буринщина;
села Путивльщини;
частина сіл Сумського району;
частина сіл Білопільщини та Краснопільщини.

Для клієнтів, які не отримають паперові рахунки, дані для розрахунку за спожитий газ:
 передаватимуться безпосередньо у банки;
 надсилатимуться в SMS та на електронну пошту;
 вже є у viber-боті ТВІЙ ГАЗЗБУТ та у клієнтських сервісах 104.ua.
Незважаючи на те, отримаєте ви у квітні паперовий рахунок чи ні, ми закликаємо вас розраховуватися за газ онлайн. Адже це не лише безпечно, але й більш вигідно — при оплаті онлайн комісія 0%.
Сплатити за газ онлайн можна за допомогою:
кнопки «Сплатити за газ» на нашому сайті: https://gaszbut.com.ua/
viber-боту ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bit.ly/3vRPOjQ
а також клієнтських сервісів 104.ua

Надійний тил — це працююча комунальна інфраструктура. Дякуємо усім нашим клієнтам, хто це розуміє і продовжує сумлінно сплачувати за газ та інше комірне!

Экономика Платіжки
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Щоб підприємство й надалі могло продовжувати постачати газ, ТОВ "Сумигаз Збут" закликає усіх, хто має таку можливість, продовжувати сплачувати рахунки....

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