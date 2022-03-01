У квітні Сумигаз Збут відновлює доставку друкованих рахунків за спожитий газ

Так, у квітні друковані рахунки за газ отримають клієнти:
м. Суми та району (смт Краснопілля, м. Білопілля, м. Лебедин);
м. Конотоп та району (м.Кролевець, м.Путивль);
м. Ромни та Роменського району (смт Липова Долина, смт Недригайлів та села громад);
м. Шостка та району (м. Глухів, смт Свеса, смт Вороніж, смт Ямпіль, смт Середина-Буда та села громад).
Не буде здійснено доставку паперових рахунків:
Охтирський район повністю (м. Охтирка, м. Тростянець, смт. Велика Писарівка та села громад);
частина сіл Конотопського району;
Буринь та Буринщина;
села Путивльщини;
частина сіл Сумського району;
частина сіл Білопільщини та Краснопільщини.
Для клієнтів, які не отримають паперові рахунки, дані для розрахунку за спожитий газ:
передаватимуться безпосередньо у банки;
надсилатимуться в SMS та на електронну пошту;
вже є у viber-боті ТВІЙ ГАЗЗБУТ та у клієнтських сервісах 104.ua.
Незважаючи на те, отримаєте ви у квітні паперовий рахунок чи ні, ми закликаємо вас розраховуватися за газ онлайн. Адже це не лише безпечно, але й більш вигідно — при оплаті онлайн комісія 0%.
Сплатити за газ онлайн можна за допомогою:
кнопки «Сплатити за газ» на нашому сайті: https://gaszbut.com.ua/
viber-боту ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bit.ly/3vRPOjQ
а також клієнтських сервісів 104.ua
Надійний тил — це працююча комунальна інфраструктура. Дякуємо усім нашим клієнтам, хто це розуміє і продовжує сумлінно сплачувати за газ та інше комірне!
Щоб підприємство й надалі могло продовжувати постачати газ, ТОВ "Сумигаз Збут" закликає усіх, хто має таку можливість, продовжувати сплачувати рахунки....