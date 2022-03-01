У квітні Сумигаз Збут відновлює доставку друкованих рахунків за спожитий газ ТОВ "Сумигаз Збут" відновлює покриття друкованими рахунками, хоч і частково. На жаль, проблема з друком та логістикою у частині населених пунктів, де відбувалися військові дії, залишається актуальною.

Так, у квітні друковані рахунки за газ отримають клієнти:

м. Суми та району (смт Краснопілля, м. Білопілля, м. Лебедин);

м. Конотоп та району (м.Кролевець, м.Путивль);

м. Ромни та Роменського району (смт Липова Долина, смт Недригайлів та села громад);

м. Шостка та району (м. Глухів, смт Свеса, смт Вороніж, смт Ямпіль, смт Середина-Буда та села громад).

Не буде здійснено доставку паперових рахунків:

Охтирський район повністю (м. Охтирка, м. Тростянець, смт. Велика Писарівка та села громад);

частина сіл Конотопського району;

Буринь та Буринщина;

села Путивльщини;

частина сіл Сумського району;

частина сіл Білопільщини та Краснопільщини.

Для клієнтів, які не отримають паперові рахунки, дані для розрахунку за спожитий газ:

передаватимуться безпосередньо у банки;

надсилатимуться в SMS та на електронну пошту;

вже є у viber-боті ТВІЙ ГАЗЗБУТ та у клієнтських сервісах 104.ua.

Незважаючи на те, отримаєте ви у квітні паперовий рахунок чи ні, ми закликаємо вас розраховуватися за газ онлайн. Адже це не лише безпечно, але й більш вигідно — при оплаті онлайн комісія 0%.

Сплатити за газ онлайн можна за допомогою:

кнопки «Сплатити за газ» на нашому сайті: https://gaszbut.com.ua/

viber-боту ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bit.ly/3vRPOjQ

а також клієнтських сервісів 104.ua

Надійний тил — це працююча комунальна інфраструктура. Дякуємо усім нашим клієнтам, хто це розуміє і продовжує сумлінно сплачувати за газ та інше комірне!