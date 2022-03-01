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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 33 вибухонебезпечних предмети після рашистів

13 квітня та території Сумщини піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифіковано, вилучено та транспортовано на сортувальний майданчик для знищення 33 вибухонебезпечних предмети.

Серед яких сигнальні, димові та протипіхотні міни, протитанкові снаряди, реактивні снаряди та снаряди для реактивних систем залпового вогню, ручні протитанкові гранатомети та артилерійські снаряди різних калібрів. Небезпечні знахідки були виявлені на Конотопщині, Роменщині, Тростянеччині, Сумському районі в м. Тростянець та Суми.
Служба порятунку закликає громадян неухильно дотримуватись правил при виявленні таких предметів, а саме ні в якому разі не чіпати та не намагатись перенести чи розібрати, не користуватись засобами зв’язку, відійти від місця тим шляхом, яким прийшли на відстань не менше 100 метрів та повідомити екстрені служби за 
Общество
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