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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:40227

Паперових платіжок за спожитий у лютому газ не буде, але сплатити за послугу вкрай важливо

Щоб підприємство й надалі могло продовжувати постачати газ, ТОВ "Сумигаз Збут" закликає усіх, хто має таку можливість, продовжувати сплачувати рахунки. Тим самим ви допомагаєте тим, хто через війну такої можливості немає.

Щоб не наражати на небезпеку ані поштарів, ані клієнтів у населених пунктах, які наразі є гарячими точками, в компанії прийняли рішення у березні обмежити друк та доставку рахунків.

Для клієнтів, які не отримають паперові рахунки, дані для розрахунку за спожитий газ:

  1. передаватимуться безпосередньо у банки;
  2. надсилатимуться в SMS та на електронну пошту;
  3. вже є у клієнтських сервісах 104.ua та у viber-боті ТВІЙ ГАЗЗБУТ.

Через збройну агресію Росії проти України компанія закликає усіх клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут", які мають можливість, розраховуватися за газ у березні онлайн. До того ж, досягнуто домовленостей з платіжними системами й тепер при оплаті онлайн комісія становитиме 0%.

Сплатити за газ онлайн можна за допомогою:

  • кнопки «Сплатити за газ» на нашому сайті: https://smgaszbut.com.ua/
  • viber-боту ТВІЙ ГАЗЗБУТ: https://is.gd/sZiubT
  • а також клієнтських сервісів 104.ua.

Кожен з нас зараз несе службу на своєму фронті, наш — енергетична безпека українців.

Розуміючи надзвичайну важливість того, щоб усі українці отримували блакитне паливо, компанія докладає максимум своїх зусиль. Газ остачається в повному обсязі всім клієнтам без винятку, навіть тим споживачам, які зараз не мають можливості сплатити за газ.

Україна переможе!

Экономика Газ Платіжки
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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