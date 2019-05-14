Паперових платіжок за спожитий у лютому газ не буде, але сплатити за послугу вкрай важливо

Щоб не наражати на небезпеку ані поштарів, ані клієнтів у населених пунктах, які наразі є гарячими точками, в компанії прийняли рішення у березні обмежити друк та доставку рахунків.
Для клієнтів, які не отримають паперові рахунки, дані для розрахунку за спожитий газ:
Через збройну агресію Росії проти України компанія закликає усіх клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут", які мають можливість, розраховуватися за газ у березні онлайн. До того ж, досягнуто домовленостей з платіжними системами й тепер при оплаті онлайн комісія становитиме 0%.
Сплатити за газ онлайн можна за допомогою:
Кожен з нас зараз несе службу на своєму фронті, наш — енергетична безпека українців.
Розуміючи надзвичайну важливість того, щоб усі українці отримували блакитне паливо, компанія докладає максимум своїх зусиль. Газ остачається в повному обсязі всім клієнтам без винятку, навіть тим споживачам, які зараз не мають можливості сплатити за газ.
Україна переможе!
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