Поліція Конотопщини продовжує реєструвати воєнні злочини З початку війни в Україні на території Конотопського району зареєстровано 60 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів ворожими військами відносно мирних жителів.

Так, з метою вивчення реального стану справ, на територіях, які були тимчасово окуповані у результаті військової агресії російської федерації, поліцейські проводяться робочі зустрічі з керівниками територіальних громад, старостами сіл та їхніми мешканцями.

Правоохоронці звертаються до мешканців населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацією військ агресора, якщо факт пошкодження, викрадення або руйнування Вашого майна ще не зафіксований, то просимо Вас звертатися з цього приводу до чергової частини Конотопського районного відділу поліції за тел.: 068-070-21-74 або на лінію 102.