Нові фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди окупанта Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 12.04.2022 року.

Як заявляє міністерство оборони росії, «Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів», необхідну для подальшої дискредитації армії рф.

Застерігаємо: це – фейк!

У своєму виступі в.путін назвав «трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "росію неможливо ізолювати".

Застерігаємо: це – маніпуляція!

міноборони рф стверджує, що українська влада дала вказівку «заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини росії у загибелі людей». Водночас пропагандисти рф заявили, що росія «неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби».

Застерігаємо: це – фейк!