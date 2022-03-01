Нові фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди окупанта

Як заявляє міністерство оборони росії, «Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів», необхідну для подальшої дискредитації армії рф.
Застерігаємо: це – фейк!
У своєму виступі в.путін назвав «трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "росію неможливо ізолювати".
Застерігаємо: це – маніпуляція!
міноборони рф стверджує, що українська влада дала вказівку «заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини росії у загибелі людей». Водночас пропагандисти рф заявили, що росія «неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби».
Застерігаємо: це – фейк!