АТ "Сумиобеленерго" поступово відновлює звичайний режим роботи АТ "Сумиобленерго" відновлює роботу підрозділів з обслуговування споживачів електроенергії.

Так, з понеділка, 11 квітня 2022 року, починають працювати відділи та служби з обслуговування непобутових споживачів, а з 18 квітня 2022 року - з обслуговування побутових споживачів.

Передбачаються, зокрема:

- виконання аварійних заявок;

- обходи і обстеження електричних мереж;

- здійснення планових робіт.

У зв'язку з відновленням планових обходів контролерів Товариства для зняття показів лічильників, просимо споживачів допускати їх до своїх засобів обліку електроенергії.

‼️Водночас застерігаємо - втрачати пильність та обережність ще зарано. Тому обов'язково перевіряйте посвідчення працівників АТ "Сумиобленерго"!

Нагадуємо, ви можете звернутися до кол-центру АТ "Сумиобленерго": 0 (800) 300-247, (0542) 659-659 у разі виникнення питань з електропостачанням або для отримання консультацій.