Техніка ворога все ще залишається у певній близькості до кордону з Сумщиною - ДПСУ У Сумській області почався процес відновлення контролю за державним кордоном, однак техніка ворога залишається у певній близькості до кордону.

Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає УНН.

“У Київській, Чернігівській, Сумській областях починається процес відновлення контролю за державним кордоном, де ділянки не були контрольовані раніше. Зокрема, у прикордонних підрозділах, наголошу, що вони розташовуються на певній віддаленості від кордону – у всіх цих трьох областях вже підняті державні прапори України… Але є інформація, що у Сумській області техніка ворога залишається у певній близькості до кордону”, – наголосив Демченко.

Він додав, що з того боку здійснюються фортифікаційні заходи поряд із кордоном, що також несе подальшу небезпеку військовослужбовцям Державної прикордонної служби.

Тому українські захисники цього не допускають, а зі свого боку також створюють необхідні умови для того, щоб з боку України вівся контроль за кордоном та були безпечні умови, передусім, для військовослужбовців.