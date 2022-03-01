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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:41107

Почесне консульство Азербайджанської Республіки допоможе Охтирці відбудувати краєзнавчий музей

Днями Охтирку відвідав Почесний консул Азербайджанської Республіки в м. Харків Афган Салманов (Консульский округ: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька Харківська області), який був вражений масштабами руйнувань від бомбардувань міста рашистами.

Як повідомив міський голова Павло Кузьменко, у ході зустрічі згадали про загиблих охтирчан, обговорили велику та дієву підтримку Азербайджаном України, пише okhtyrka.online.

«Афган Фаганович оприлюднив готовність Почесного консульства безпосередньо допомогти місту у відбудові краєзнавчого музею, адже саме Охтирку й Азербайджан пов’язує давня дружба. У Другу світову війну серед тих, хто звільняв наше місто від фашистів, був і загін багірівців під командуванням безстрашного азербайджанця командира Мусаіба Багірова. Сьогодні охтирці, не допустивши, ворога в місто, довели: вони гідні своїх героїчних предків, за що Охтирка й отримала статус “Місто – герой”. Про це я й поінформував Почесного консула Азербайджанської Республіки в м. Харків Афгана Салманова під час нашої короткої зустрічі. Він висловив своє щире захоплення охтирцями і попросив передати жителям міста, що азербайджанці завжди були, є і будуть справжніми друзями українцям», – повідомив Кузьменко.

 

Экономика Афган Салманов Охтирка Почесний консул Азербайджанської Республіки
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