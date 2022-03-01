Викрадення окупантами мирного жителя на Сумщині - розпочато слідство

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 20 березня 2022 року близько 15 год зайшли в будинок до мешканця с. Криничне Охтирського району Сумської області, обшукали житло, після чого, застосовуючи насильство, викрали 42-річного господаря.
Наразі його місцеперебування невідоме.
Досудове розслідування у провадженні проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.
Прокуратура Сумщини