Викрадення окупантами мирного жителя на Сумщині - розпочато слідство За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 20 березня 2022 року близько 15 год зайшли в будинок до мешканця с. Криничне Охтирського району Сумської області, обшукали житло, після чого, застосовуючи насильство, викрали 42-річного господаря.

Наразі його місцеперебування невідоме.

Досудове розслідування у провадженні проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини