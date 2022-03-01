Арсенал зброї здав сумчанин правоохоронцям

Вчора до поліції Сум надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він знайшов зброю та вирішив її здати.
Поліцейські вилучили зброю й боєприпаси і направили на експертне дослідження.
Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.
Поліція нагадує добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.
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