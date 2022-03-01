Арсенал зброї здав сумчанин правоохоронцям Три пістолети "Макарова", два пістолети "Форт", автомат АК-74, гвинтівку та боєприпаси добровільно видав правоохоронцям житель обласного центру.

Вчора до поліції Сум надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він знайшов зброю та вирішив її здати.

Поліцейські вилучили зброю й боєприпаси і направили на експертне дослідження.

Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.

Поліція нагадує добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.