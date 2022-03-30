Про ситуацію на Сумщині станом на 2 квітня 12:00 Повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території росії. Сформований умовний «коридор», через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на росію.

Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині війська рф вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу.

Також у Бурині орки обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.

Позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.

Шосткинський район: ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові рф затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

Сумський район: орки вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

Повномасштабна війна триває, і уродженці Сумщини страждають від неї на всій території України. Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон.

Будьте уважні до інформації, яка надається і дослухайтеся до заборон! Ще два дні тому ми оголосили про небезпеку пересуватися цивільному населенню! Це стосується Конотопського району і північної частини Роменського.

Нехтування попередженнями про небезпеку — може вартувати життя!