Оперативна інформація від рятівників Сумщини

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події (станом на 9:00 22 березня)...
Учора вдень орки обстрілювали помешкання мирних жителів Великій Писарівці Охтирськогр району....
15 березня о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу в житловому будинку в с. Вільшана, Вільшанської ОТГ....
7 января в 21:22 отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье привлекалось для оказания помощи....
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) подписала протокол о намерениях с американской компанией Baron - Critical Weather Intelligence. Предполагаемая сотрудничество...