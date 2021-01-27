Служба зайнятості пропонує вакансії через чат-бот Актуальні вакансії від роботодавця та тепер доступні в телеграм-каналі державної служби.

Тільки актуальні вакансії на новому каналі: «Робота зараз: Державна служба зайнятості» за посиланням - https://t.me/worknowdcz.

Роботодавці можуть подати вакансію через наш чат-бот @DCZWorkNowBbot, ми одразу її опублікуємо та почнемо підбір кандидатів, зокрема через наші нові форми рекрутингу.

Гарантовано: у чат-боті ви в два кліки знайдете інформацію щодо пошуку роботи, професійного навчання, розміщення вакансій, трудового законодавства.

До того ж саме тут усі актуальні пропозиції роботи з усієї України.

«Служба зайнятості, незважаючи на непрості часи, розширює можливості як для шукачів роботи щодо якнайшвидшого працевлаштування, так і для роботодавців – забезпечення кваліфікованими працівниками. Тож варто звернути увагу й скористатися новим чат-ботом від служби зайнятості», - прокоментував директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.