Прокуратура Сумщини на підтримку ЗСУ спрямовала майже 182 тис грн застави За принципової позиції Сумської обласної прокуратури судом прийнято рішення про спрямування майже 182 тис грн застави на підтримку Збройних Сил України.

Зазначені кошти були сплачені підозрюваним у вимаганні як альтернатива запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому підозрюваний, з початку вторгнення на територію України збройних сил російської федерації, вступив до територіальної оборони та захищав територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Більш того, він погодився, щоб зазначені кошти були перераховані на потреби Збройних сил України. Відтак прокуратура погодилась змінити підозрюваному запобіжний захід з тримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу в розмірі 181 тис. 600 грн на особисте зобов’язання. Суд 28 березня 2022 року задовольнив вказане клопотання.