Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 29 березня

У Сумах у вівторок, 29 березня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 2 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 5 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 7 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 9 - 1 одиниця транспорту;
маршрут № 10 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 11 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 12 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 13 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту; маршрут № 19 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 20 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 51 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 56 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 60 - 1 одиниця транспорту; маршрут № 61 - 3 одиниці транспорту.
Інформація актуальна на сьогодні, 28 березня....
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