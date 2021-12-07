Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 29 березня Інформація актуальна на сьогодні, 29 березня.

У Сумах у вівторок, 29 березня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:

маршрут № 2 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 5 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 7 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 9 - 1 одиниця транспорту;

маршрут № 10 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 11 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 12 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 13 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту; маршрут № 19 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 20 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 51 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 56 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 60 - 1 одиниця транспорту; маршрут № 61 - 3 одиниці транспорту.