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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:07315

Де в Сумах можна придбати продукти харчування 29 березня

Інформація актуальна на сьогодні, 29 березня.
29.03.22 в місті працюють магазини:
 
АТБ-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Охтирська, 4А
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
Харківська, 5/1
вул. Іллінська, 51/1
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181
 
АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00:
 
М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 15:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Петропавлівська, 76
вул. Супруна, 3А
пр-т М. Лушпи, 13 і 39А
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака 59/4 
 
М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 16:00:
вул. Кооперативна, 1
вул. Чорновола,  78
пр-т Курський,  133
вул. Харківська, 12 
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Супруна, 14
вул. Героїв Крут, 36Б
вул. Інтернаціоналістів, 21
 
Центральний ринок, вул. Засумська, 1 
 
ЕКО- маркет
 
НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 16:30:
вул. СКД, 48
пр-т Курський, 81
вул. Роменська, 90 
 
ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00:
 
САМ МАРКЕТ з 8:00 до 16:00:
вул. Металургів  17/1
пр- т М. Лушпи, 39 і 7/1
пров. 9-го Травня, 10
вул. Харківська, 9
пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк")
вул. Героїв Крут, 60
вул. Петропавлівська, 76
вул. Інтернаціоналістів, 21
 
КОШИК
 
ПРОДУКТОВА ХАТКА:
вул. Охтирська, 26
вул. СКД, 22
вул. Лисенка, 10
вул. Г. Кондратьєва,165
вул. Привокзальна, 31
 
ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")
Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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