Де в Сумах можна придбати продукти харчування 29 березня Інформація актуальна на сьогодні, 29 березня.

29.03.22 в місті працюють магазини: АТБ-маркет з 8:00 до 15:00: вул. Охтирська, 4А вул. Героїв Крут, 76/3 пр-т М. Лушпи, 12 Харківська, 5/1 вул. Іллінська, 51/1 вул. СКД, 20 вул. Г. Кондратьєва, 181 АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00: М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 15:00: вул. Штепівська, 1 вул. Роменська, 77 вул. Петропавлівська, 76 вул. Супруна, 3А пр-т М. Лушпи, 13 і 39А вул. Героїв Крут, 60/4 вул. Троїцька, 29 вул. Ковпака 59/4 М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 9:00 до 16:00: вул. Кооперативна, 1 вул. Чорновола, 78 пр-т Курський, 133 вул. Харківська, 12 вул. СКД, 8 вул. Металургів, 13 вул. Супруна, 14 вул. Героїв Крут, 36Б вул. Інтернаціоналістів, 21 Центральний ринок, вул. Засумська, 1 ЕКО- маркет НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 16:30: вул. СКД, 48 пр-т Курський, 81 вул. Роменська, 90 ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00: САМ МАРКЕТ з 8:00 до 16:00: вул. Металургів 17/1 пр- т М. Лушпи, 39 і 7/1 пров. 9-го Травня, 10 вул. Харківська, 9 пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ "Маяк") вул. Героїв Крут, 60 вул. Петропавлівська, 76 вул. Інтернаціоналістів, 21 КОШИК ПРОДУКТОВА ХАТКА: вул. Охтирська, 26 вул. СКД, 22 вул. Лисенка, 10 вул. Г. Кондратьєва,165 вул. Привокзальна, 31 ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти")