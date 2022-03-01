У Сумах відновлюється робота ще двох тролейбусних маршрутів

Тролейбуси курсуватимуть за частково зміненими схемами:
№ 4: школа № 1- вул. Петропавлівська - Центральний ринок - пр-т Шевченка - вул. Леваневського - вул. Горького - Центральний ринок - школа
№ 1;
№ 8: з Хіммістечка у відповідності до маршруту з розворотом на зупинці "Школа № 1" без заїзду на зупинку "Аеропорт".
Загалом завтра перевезення пасажирів по місту здійснюватимуть 11 тролейбусів КП "Електроавтотранс".
Час роботи: з 7:00 до 17:00 (час може бути змінено в залежності від ситуації по місту).
Проїзд на час дії воєнного стану - безплатний.