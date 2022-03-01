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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Сумах відновлюється робота ще двох тролейбусних маршрутів

Сьогодні, 29 березня, відновлюється робота тролейбусних маршрутів № 4 і № 8.

 Тролейбуси курсуватимуть за частково зміненими схемами:
№ 4: школа № 1- вул. Петропавлівська - Центральний ринок - пр-т Шевченка - вул. Леваневського - вул. Горького - Центральний ринок - школа  
№ 1;
№ 8: з Хіммістечка у відповідності до маршруту з розворотом на зупинці "Школа № 1" без заїзду на зупинку "Аеропорт".
Загалом завтра перевезення пасажирів по місту здійснюватимуть 11 тролейбусів КП "Електроавтотранс".
Час роботи: з 7:00 до 17:00 (час може бути змінено в залежності від ситуації по місту).  
Проїзд на час дії воєнного стану -  безплатний.
Экономика Тролейбуси
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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