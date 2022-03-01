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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Святослав Вакарчук на Сумщині зустрівся з військовими та журналістами

Музикант і волонтер Святослав Вакарчук 26 березня відвідав Сумщину

Зустріч з журналістами він розпочав з виконання власної композиції. Під час зустрічі зазначив: їдучи до громади, привозять із собою важливі вантажі, пише Суспільне.

"Я роблю те, що найкраще вмію робити. Я вмію, мені здається, якось об’єднувати, надихати та переконувати людей, але паралельно, щоб це не було такою словесною роботою. Ми дуже багато займаємось тим, що возимо важливі речі тим чи іншим людям, і особисто на своєму транспорті. Займаємося тим, що цілі фури ліків і обладнання передаємо в госпіталі. Тобто я стараюсь робити те, де я можу бути корисний, але треба буде тримати в руках автомат – буду тримати", — сказав Вакарчук.

Одним з місць у Сумах, яке відвідав музикант, став роменський мікрорайон, куди влучила одна з авіаційних бомб, скинута російськими військовими.

"24 людини тут загинуло. Це була авіаційна бомба, вона впала свідомо на житловий квартал. Просто немає слів. Горіти їм в пеклі, і будуть вони відповідати", — зазначив він.

Святослав Вакарчук на Сумщині зустрівся з бійцями територіальної оборони та відвідав кілька громад.

"Справді, той мем, що російська армія застряла замість того, щоб навести жах на всі країни світу. В цьому гіркому жарті є правда, тому що Сумщина сьогодні, як, мабуть, і вся Україна, стоїть на сторожі свободи, гідності всього світу", — зазначив Вакарчук.

Також він відвідав напівзруйноване місто-герой Охтирку.

Общество
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