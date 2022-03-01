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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 20:46411

У Сумах приймають заявки на отримання гуманітарної допомоги

У сумському Першому гуманітарному штабі приймають заявки на отримання допомоги.

Роблять це щовівторка та щоп’ятниці з 9.30 до 12.00, тел. 066 295-89-43.

Для запису потреб люди діляться у дві черги. Одна – за дитячим харчування та засобами гігієни для малечі, інша – для всіх охочих. Безпосередню гуманітарну допомогу вони отримають через кілька днів після запису.

“Сьогодні ми зможемо прийняти тільки двісті людей. Це пов’язано з обмеженням людських ресурсів і, у тому числі продуктів, які ми можемо видати. А люди отримають цю допомогу протягом трьох днів. Думаю, до вівторка всі точно отримають свої пакуночки”, – пояснює Ілля, волонтер.

“Зараз це в порядку живої черги. Ми чекаємо на рішення ради для того, щоб остаточно почути, кого ми можемо зараз підтримати і де іншим людям шукати підтримку. Є виняток: якщо людина приходила раніше, ніж за тиждень чи два, ми просимо все ж таки почекати і прийти в інший день. Тому що, хочеться надати підтримку тій родині, тій людині, яка ще не отримувала гуманітарну допомогу”, – говорить Ксенія Гринник, волонтерка.

За словами Ксенії Гринник, замість запланованих 200 заяв цієї п’ятниці волонтери прийняли додатково понад 60.

“Процедура довга і, мабуть, не всі сьогодні, хто стоїть у черзі, отримають навіть свої талончики. Але ця процедура потрібна. Я думаю, що потрібно звернутися все ж таки до нашої влади, для того, щоб вони нарешті це питання вирішили, бо черга все ж таки велика. Думаю, це нашої міської влади завдання, а не волонтерів”, – говорить сумчанка Тетяна.

“Записують прізвище та номер телефону, потім телефонують. У мене мама брала, їй телефонували й запитували, що вам потрібно, а що ні. Щоб зайвого не давати, щоб воно просто вдома не валялося, бо, може, кому воно потрібніше”, – розповідає сумчанка Алла.

“Що дадуть, бо зараз усе треба. Ліків у них немає – я побачила, а так усе треба. Дай Боже, щоб воно було”, – каже Галина Олександрівна, сумчанка.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, нині в області сформовано шість гуманітарних штабів: п’ять у районних центрах Сумщини й один у Сумах.

“Вони вже будуть збирати потребу в людей, що їм потрібно: ліки, продукти, засоби гігієни, памперси, дитяче харчування тощо. І потім вони спільно з органами місцевого самоврядування будуть приймати рішення про розподіл цієї гуманітарної допомоги і про її доставлення. Керувати цими процесами будуть голови районних державних адміністрацій”, – сказав Дмитро Живицький.

Якщо відомі факти зловживання гуманітарною допомогою, необхідно звертатись до поліції. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, наразі відкрито одне провадження щодо продажу гуманітарної допомоги, пише Суспіольне.

Общество Гуманітарна допомога
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