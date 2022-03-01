У Сумах приймають заявки на отримання гуманітарної допомоги У сумському Першому гуманітарному штабі приймають заявки на отримання допомоги.

Роблять це щовівторка та щоп’ятниці з 9.30 до 12.00, тел. 066 295-89-43.

Для запису потреб люди діляться у дві черги. Одна – за дитячим харчування та засобами гігієни для малечі, інша – для всіх охочих. Безпосередню гуманітарну допомогу вони отримають через кілька днів після запису.

“Сьогодні ми зможемо прийняти тільки двісті людей. Це пов’язано з обмеженням людських ресурсів і, у тому числі продуктів, які ми можемо видати. А люди отримають цю допомогу протягом трьох днів. Думаю, до вівторка всі точно отримають свої пакуночки”, – пояснює Ілля, волонтер.

“Зараз це в порядку живої черги. Ми чекаємо на рішення ради для того, щоб остаточно почути, кого ми можемо зараз підтримати і де іншим людям шукати підтримку. Є виняток: якщо людина приходила раніше, ніж за тиждень чи два, ми просимо все ж таки почекати і прийти в інший день. Тому що, хочеться надати підтримку тій родині, тій людині, яка ще не отримувала гуманітарну допомогу”, – говорить Ксенія Гринник, волонтерка.

За словами Ксенії Гринник, замість запланованих 200 заяв цієї п’ятниці волонтери прийняли додатково понад 60.

“Процедура довга і, мабуть, не всі сьогодні, хто стоїть у черзі, отримають навіть свої талончики. Але ця процедура потрібна. Я думаю, що потрібно звернутися все ж таки до нашої влади, для того, щоб вони нарешті це питання вирішили, бо черга все ж таки велика. Думаю, це нашої міської влади завдання, а не волонтерів”, – говорить сумчанка Тетяна.

“Записують прізвище та номер телефону, потім телефонують. У мене мама брала, їй телефонували й запитували, що вам потрібно, а що ні. Щоб зайвого не давати, щоб воно просто вдома не валялося, бо, може, кому воно потрібніше”, – розповідає сумчанка Алла.

“Що дадуть, бо зараз усе треба. Ліків у них немає – я побачила, а так усе треба. Дай Боже, щоб воно було”, – каже Галина Олександрівна, сумчанка.

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, нині в області сформовано шість гуманітарних штабів: п’ять у районних центрах Сумщини й один у Сумах.

“Вони вже будуть збирати потребу в людей, що їм потрібно: ліки, продукти, засоби гігієни, памперси, дитяче харчування тощо. І потім вони спільно з органами місцевого самоврядування будуть приймати рішення про розподіл цієї гуманітарної допомоги і про її доставлення. Керувати цими процесами будуть голови районних державних адміністрацій”, – сказав Дмитро Живицький.

Якщо відомі факти зловживання гуманітарною допомогою, необхідно звертатись до поліції. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, наразі відкрито одне провадження щодо продажу гуманітарної допомоги, пише Суспіольне.