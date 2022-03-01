У Шостці попрощалися із військовослужбовцем Вадимом Хроменком У Шостці на Сумщині 25 березня попрощалися з військовослужбовцем Вадимом Хроменком. Він загинув 27 лютого, за три дні від початку російського вторгнення в Україну.

"Земляки прощаються з Вадимом Хроменком. Вічна пам’ять вірному сину України. Ніколи не забудемо… Ніколи не пробачимо!" — написав 25 березня на сторінці у Facebook міський голова Шостки Микола Нога.