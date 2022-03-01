Депутати Сумської обласної ради заявляють про розпуск фракції ОП-ЗЖ Депутати від фракції ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ в Сумській обласній раді заявили про розпуск фракції.

Про це повідомив голова регіональної організації ОП-ЗЖ, перший заступник голови Сумської обласної ради Олександр Стрельченко.

«Ми продовжимо працювати в радах усіх рівнів, бо це наш обов’язок перед виборцями, які довірили нам представляти їх інтереси в органах місцевого самоврядування Сумщини, - зазначив Олександр Стрельченко. - Від самого початку війни ми своїм головним завданням визначили всебічну підтримку людей і всіх, хто потребував невідкладної соціальної допомоги. Також наші депутати входять до загонів територіальної оборони і захищають Україну від посягань ворога. Ми докладаємо максимальних зусиль задля захисту територіальної цілісності держави, підтримки життєдіяльності громад та збереження життя людей в умовах військового стану. З усією відповідальністю заявляю, що ми продовжимо працювати заради добробуту жителів Сумщини, заради України і заради Перемоги».

Про розпуск фракції ОП-ЗЖ буде офіційно повідомлено під час найближчої сесії Сумської обласної ради.

Сумська облрада