Сумські комунальники спільно з колегами з інших міст долають наслідки військових дій Щодня працівники сумського водоканалу у тісній співпраці з комунальниками міста та колегами з усієї України докладають максимум зусиль аби сумчани не відчули наслідки дій окупантів.

Днями були виконані масштабні ремонтно-відновлювальні роботи на напірному колекторі по вулиці Кринична діаметром 900 мм, яким транспортуються стічні води з міста на очисні споруди. Завдяки оперативній допомозі фахівців АТ «Сумигаз» аварію на колекторі вдалося ліквідувати в найкоротші терміни та без відключення води мешканцям.

Наразі аварійна бригада водоканалу працює над усуненням пориву самопливного колектору діаметром 400 мм по вулиці Прокоф’єва (без обмеження водопостачання), а також ремонтує водопровід по вулиці Сергія Табали.

Завдяки допомозі Асоціації водоканалів «Укрводоканалекологія» та Сумської обласної військової адміністрації водоканал отримав від ЮНІСЕФ зварювальний агрегат, який потрібен для виконання аварійних робіт.

Принагідно дякуємо львівським партнерам, зокрема керівнику ТОВ «Інсталпласт» Мирославу Космині, за надану гуманітарну допомогу.

Наша нація непереможна, а Суми - північний форпост України!