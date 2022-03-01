Ювенальні прокурори: 121 дитина загинула за час збройної агресії Росії Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина.

Ювенальні прокурори: 121 дитина загинула за час збройної агресії Росії

Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

У Донецькій області російські військові продовжують обстрілювати міста та житлові масиви, де знаходяться цивільні. Так, від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення.

17 березня 2022 року російськими окупантами на очах у 14-річного сина безжально вбито батька багатодітної родини. Хлопець отримав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

Увечері 22 березня 2022 року ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них - діти.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.