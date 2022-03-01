Мер Сум: «На Центральному ринку бачив уже нормальні ціни» Як повідомив у своєму відеозверненні міський голова Сум Олександр Лисенко, вчора він особисто відвідав Центральний ринок.

«Ситуація вирішується позитивно. Вже бачив на Центральному ринку нормальні ціни. Хто помітив завищені – повідомляйте про номер торгівельного місця і т. п. Можливо, й по іншим ринкам нашого міста є подібні ситуації. Тож інформуйте! Проте ми зараз активно працюємо не над роздрібною торгівлею, а над оптовою - щоб там була прийнятна цінова політика. Адже під час перевірок нашої роздрібної торгівлі на ринках підприємці говорять, що вони отримують продукти від оптовиків уже по завищеним цінам. Три дні працює спеціальний підрозділ поліції, закріплений за цим напрямком. Окрім того, працює й наша спеціальна група, в складі якої теж є представники поліції. Робота зосереджена на тому, щоб по-можливості виправити проблему із завищеними цінами на продукти харчування».