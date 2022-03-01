У "Альянсу" від вибуху постраждав стадіон у Байраку Головний тренер "Альянсу" Анатолій Безсмертний розповів про ситуацію в Сумській області в умовах війни з російською армією.

Зокрема, розповів про стан інфраструктури "Альянсу" та "Вікторії".

— У Сумах важка обстановка, місто бомбардують, обстрілюють, людям складно.

— Футбольна інфраструктура "Альянсу" та "Вікторії" не постраждала?

— У "Вікторії", дякувати богу, поки що все нормально, а у "Альянсу" від вибуху постраждав стадіон у Байраку. Зачепило ракетами, але подробиць не знаю.

Думаю, зараз неможливо завершити сезон. Тут і їжу зрозуміло, що зараз чемпіонат неможливо провести. Поки що пауза, а там, дай Боже, швидка перемога і далі розберемося. Думаю, керівники футболу знайдуть правильне рішення, - сказав Безсмертний