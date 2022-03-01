Зокрема, розповів про стан інфраструктури "Альянсу" та "Вікторії".
— У Сумах важка обстановка, місто бомбардують, обстрілюють, людям складно.
— Футбольна інфраструктура "Альянсу" та "Вікторії" не постраждала?
— У "Вікторії", дякувати богу, поки що все нормально, а у "Альянсу" від вибуху постраждав стадіон у Байраку. Зачепило ракетами, але подробиць не знаю.
Думаю, зараз неможливо завершити сезон. Тут і їжу зрозуміло, що зараз чемпіонат неможливо провести. Поки що пауза, а там, дай Боже, швидка перемога і далі розберемося. Думаю, керівники футболу знайдуть правильне рішення, - сказав Безсмертний