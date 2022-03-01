"Востаннє бачили на блокпосту". Зникли троє місцевих жителів Бурині Сумської області Рідні розшукують трьох буринчан: Ярослава Чащина, Андрія Бєлого та Олексія Безверхого. Востаннє їх бачили 13 березня на блокпосту, який встановили військові РФ у Бурині.

За словами дружини одного зі зниклих, 13 березня близько 18.00 чоловіки намагалися проїхати через російський блокпост в сторону міста Путивль, пише Суспільне.

"Вранці 14 березня чоловік вийшов на зв'язок. Сказав, що їх затримали росіяни, що їх допитають і відпустять. З того часу зв’язку з ним немає. З іншими – теж. Ми ходили на блокпост, забрали авто. Росіяни сказали, що відпустять хлопців. Але їх і досі не відпустили. Ми не знаємо, що з ними", – говорить дружина одного зі зниклих чоловіків Юлія Чащина.

Рідні звернулися до поліції. У Буринському відділі поліції повідомили, що заяву про зникнення прийняли. Зазначили, що це не перший випадок, коли військові РФ затримують місцевих жителів. Але всіх до цього звільняли.

Всіх, хто володіє інформацією про чоловіків, просять звертатися за телефонами: 0997869970, 0952409838.